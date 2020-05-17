Ozan Kabak'a talip var! 30 milyon Euro...

Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, sergilediği performansla Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. Bundesliga'nın en iyi stoperleri arasında gösterilen 20 yaşındaki Ozan, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor.
Corona virüsü salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Schalke 04'ün genç futbolcuyu elden çıkarabileceği iddia edilmişti. Bayern Münih ile ismi anılan Ozan için Rus ekibi Zenit'in devreye belirtildi.
Schalke ile temasa geçildi
Rus basınında yer alan haberlere göre Zenit, 20 yaşındaki oyuncunun transferi için Schalke ile temasa geçti. Alman ekibiyle yapılan görüşmelerde ciddi yol alan Zenit'in, transfer için sezon sonunu bekleme kararı aldığı ifade edildi.
30 milyon Euro bonservis!
Haberde, Bayern Münih ve Milan'ın da transfer listesinde yer alan genç stoper için Zenit'in bu transfer için kasasından 30 milyon Euro civarında bir ücret çıkacağı kaydedildi. Bundesliga'ya transfer olduğu Ocak 2019'dan bu yana ligde en fazla kafa golü atan savunma oyuncusu olan Ozan, bu dönemde toplamda 4 kez kafayla gol atarken toplamda ise 34 lig maçında 6 gol atmayı başardı.
(Fanatik)
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