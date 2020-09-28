Ozan Kabak'a 6 maç ceza yolda

Schalke 04'ün Werder Bremen'e 3-1 kaybettiği maçta rakibine tükürdüğü iddia edilen Ozan Kabak'ı büyük bir ceza bekliyor

Schalke 04 forması giyen milli oyuncumuz Ozan Kabak, son olarak Werder Bremen'e kaybettikleri maçtaki hareketiyle eleştirilerin odağı olmuştu.

Karşılaşmanın 26. dakikasında taç çizgisinde Ludwig Augustinsson yerde kaldıktan sonra tükürdüğü gözlenen Ozan Kabak, Almanya'da topa tutuldu.

CEZA YOLDA

Sporx'in Bild Gazetesi'nden aktardığı habere göre, Ozan Kabak'ın bu hareketinin Alman futbolunda karşılığı 6 maçlık ceza... Daha önce Kai Havertz'e tüküren Santiago Ascacibar da 6 maç ceza almıştı.

Bremen, maçında kırmızı kart gören genç stoper, 1 maçlık cezasını RB Leipzig karşısında çekecek. Pozisyonu değerlendirmeye alacak kontrol komitesinin kararı da gelecek günlerde belli olacak.

Ceza kararını zorlaştıran konu ise, kameralara yansıyan olayda Ozan Kabak'ın art niyetli olup olmadığını belirlemek olacak.

"TV'DEKİ AÇI ALDATICI"

Tepkilerin ardından Ozan Kabak, "Augustinsson'dan özür dilerim. Amacım bu değildi, bir kaza oldu. Onu hedeflemedim, TV'deki açı aldatıcı. Daha önce hiç yapmadığım bir hareket, bundan sonra da yapmayacağım çünkü sportmenliğe aykırı bir hareket. Büyük şanssızlık oldu ama yine de özür dilerim." mesajını paylaştı.