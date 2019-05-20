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Ozan Kabak yılın çaylağına aday oldu

Ozan Kabak yılın çaylağına aday oldu

Stuttgart'a 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Ozan Kabak, Bundesliga'da yılın çaylak oyuncusu adayları arasında gösterildi.

Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Ocak ayındaki transferinden sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, kısa sürede takımında ilk 11'in değişmez ismi oldu.

Genç futbolcu Almanya Bundesliga'da sezonun sona ermesinin ardından yılın çaylağu ödülüne aday oldu.

OZAN KABAK'IN RAKİPLERİ

Almanya Bundesliga'da yılın çaylağı ödülünde Ozan Kabak'ın rakipleri belli oldu. Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi, Hoffenheim'dan Reiss Nelson, Fortuna Düsseldorf'un orta saha oyuncusu Dodi Lukebakio, Eintracht Frankfurt'dan Evan N'Dicka, Nürnberg'in sağ kanadı Matheus Pereira ve Ozan Kabak'ın takım arkadaşı Nicolss Gonzalez ödüle aday gösterilen diğer isimler oldu.

19 yaşındaki Ozan Kabak bu sezon Stuttgart formasıyla çıktığı 15 maçta 3 gol kaydetti. Almanya Bundesliga'nın en iyi genç stoperleri arasında gösterilen Ozan Kabak'ın ödülü alması için sosyal medyada futbolseverler harekete geçti.

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