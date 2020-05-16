Ozan Kabak Rusya yolcusu

SPOR GÜNDEMİ

Leeds Unitedlı eski futbolcu Galatasaray'ı unutamıyor Leeds Unitedlı eski futbolcu Galatasaray'ı unutamıyor Bir dönem Leeds United forması giyen Jason Wilcox, Galatasaray ile 2000 yılında yaptıkları UEFA yarı final maçını unutamadığını söyledi.

Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı'yı istiyor! Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı'yı istiyor! Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörü konusunu netleştirmeye çalışan Fenerbahçe'de sicak gelişmeler yaşanıyor. Birkaç haftadır Erol Bulut ile Nenad Bjelica arasında gidip gelen yönetim, en son Beşiktaş'ta görev yapan Abdullah Avcı'yı gündemine aldı.

Kulübü resmen açıkladı! Yıldız futbolcuya koronavirüs teşhisi Kulübü resmen açıkladı! Yıldız futbolcuya koronavirüs teşhisi Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Jefferson Farfan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Menajeri Beşiktaş'ı resmen açıkladı! Menajeri Beşiktaş'ı resmen açıkladı! Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan BB Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic'i gündemine alırken. Sehic'in menajerinden son dakika açıklaması geldi.

Galatasaray'da her şey sil baştan! Galatasaray'da her şey sil baştan! Galatasaray'da performans ekibindeki bir yardımcı personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması Florya'daki hesapları bozdu. Sarı-kırmızılılarda antrenmanlar 6 gün süreyle durduruldu.

Altınordu'nun gözü Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'de Altınordu'nun gözü Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'de TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, altyapısından yetişip ülkemizi Avrupa'nın üst düzey liglerinde temsil eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le ilgili transfer dedikodularını dikkatle takip ediyor.