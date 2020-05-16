Ozan Kabak Rusya yolcusu

Rus basınında yer alan habere göre; Schalke'nin savunma oyuncusu Ozan Kabak, kariyerine Rusya Premier Lig'inde devam edebilir.
Defans hattına takviye yapmak isteyen Zenit'in, 20 yaşındaki milli oyuncu ile ilgilendiği kaydedildi.
St. Petersburg kulübünün halihazırda Schalke ile temasa geçtiği ve Ozan'ın transferi için girişimlere başladığı belirtildi. (Ajansspor)
Bir dönem Leeds United forması giyen Jason Wilcox, Galatasaray ile 2000 yılında yaptıkları UEFA yarı final maçını unutamadığını söyledi.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörü konusunu netleştirmeye çalışan Fenerbahçe'de sicak gelişmeler yaşanıyor. Birkaç haftadır Erol Bulut ile Nenad Bjelica arasında gidip gelen yönetim, en son Beşiktaş'ta görev yapan Abdullah Avcı'yı gündemine aldı.
Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Jefferson Farfan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Loris Karius'un sözleşmesini feshetmesinden sonra kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta, sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan BB Erzurumspor'un kalecisi Ibrahim Sehic'i gündemine alırken. Sehic'in menajerinden son dakika açıklaması geldi.
Galatasaray'da performans ekibindeki bir yardımcı personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması Florya'daki hesapları bozdu. Sarı-kırmızılılarda antrenmanlar 6 gün süreyle durduruldu.
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, altyapısından yetişip ülkemizi Avrupa'nın üst düzey liglerinde temsil eden Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'le ilgili transfer dedikodularını dikkatle takip ediyor.
Almanya'da hükümetin kararıyla yeniden başlaması yönünde karar alınan Almanya Bundesliga'da heyecan, 16.30 maçlarıyla start aldı.