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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:09
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 23:09

Ozan Kabak Rusya yolcusu

Ozan Kabak Rusya yolcusu

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Schalke forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak için Rusya'dan transfer iddiası geldi. Zenit'in genç savunma oyuncusu için girişimlere başladığı belirtildi.

Rus basınında yer alan habere göre; Schalke'nin savunma oyuncusu Ozan Kabak, kariyerine Rusya Premier Lig'inde devam edebilir.

Defans hattına takviye yapmak isteyen Zenit'in, 20 yaşındaki milli oyuncu ile ilgilendiği kaydedildi.

St. Petersburg kulübünün halihazırda Schalke ile temasa geçtiği ve Ozan'ın transferi için girişimlere başladığı belirtildi. (Ajansspor)

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