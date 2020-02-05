Ozan Kabak oyuna girdi, Schalke çeyrek finale uçtu

Almanya Kupası 3. tur mücadelesinde Schalke ile Hertha Berlin karşı karşıya geldi.
Veltins Arena'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı Schalke, uzatmalarda attığı golle 3-2 kazanarak tur atlamayı başardı.
Maçın ilk yarısını Hertha Berlin 12. dakikada Köpke ve 39. dakikada Piatek'in golleriyle 2 farklı önde tamamladı. İkinci yarıda ise 76'da Caliguri, 82'de Harit'in golleriyle maça denge geldi ve normal süre tamamlandı.
100. dakikada Torunarigha'nın kırmızı kart görmesinin ardından dakikalar 115'i gösterdiğinde Benito Raman Schalke'ye turu getiren isim oldu.
Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Milli futbolcumuz Ozan Kabak, ikinci yarıda Todibo'nun yerine maça dahil oldu.
(Sporx)
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