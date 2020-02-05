Ozan Kabak oyuna girdi, Schalke çeyrek finale uçtu

Mart’taki mali kongre öncesi Başkan Mustafa Cengiz’e yönelik ciddi bir tepki var. Muhalefet hisse satışının usülsüz, tüzük tadil girişiminin gereksiz olduğunu düşünüyor. Başkan söylemleriyle de hedefte.

ARSENAL’DE forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu Mesut Özil’in, 2 kişinin kendisine ölüm tehditlerinde bulunduğu gerekçesiyle açtığı dava görüldü ve ileri bir tarihe ertelendi.

'Şampiyonluktan söz etmedim'

“Biz hiçbir zaman ‘Şampiyon olacağız’ diye çıkmadık. Hiçbir zaman benim ağzımdan kimse duymamıştır ‘Şampiyon olacağız’ diye. Bizim altımızdakilerin hepsi ‘Biz şampiyon olacağız’ diyor. Olabilir, futbol bu.