Ozan Kabak ilk kez oynadı, Schalke 04 farkı gitti

Schalke 04, Bundesliga'da 4. haftanın kapanış maçında Benteler Arena'da Paderborn'e konuk oldu.

Ev sahibi ekip 8. dakikada Cauly Oliveira Souza’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Schalke 04, bu gole 33. dakikada Salif Sane ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip, 49. dakikada Türk asıllı futbolcu Suat Serdar’ın golüyle skoru 2-1 yaptı.

Schalke 04, 71. ve 85. dakikada Amine Harit ve 83. dakikada diğer Türk kökenli futbolcu Ahmed Kutucu ile 3 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı.

Ozan Kabak ilk kez Schalke formasıyla Bundesliga'da oynadı

Schalke 04 takımında ilk 11’de başlayan Suat Serdar’ın yerine 86. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak oyuna dahil oldu.

Sezonun başında Stuttgart’tan transfer edilen ve sakatlığı geçen Ozan, Bundesliga’da Schalke 04 formasıyla ilk kez oynadı.

Karşılaşmaya yedek başlayan Ahmed Kutucu da 67. dakikada Mark Uth'un yerine oyuna girdi.

Schalke 04 bu sezon ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye çıkardı.

Henüz galibiyeti olmayan Paderborn ise 1 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer maçta Freiburg deplasmanda Hoffenheim'i 3-0 mağlup etti.