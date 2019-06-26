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  3. Ozan Kabak için resmi açıklama geldi: 1-2 gün içinde belli olur

Ozan Kabak için resmi açıklama geldi: 1-2 gün içinde belli olur

Ozan Kabak için resmi açıklama geldi: 1-2 gün içinde belli olur

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat, Ozan Kabak transferinin 1-2 gün içinde resmiyet kazanacağını söyledi.

Stuttgart'ın Bundesliga 2'ye düşmesinin ardından Avrupa'nın önde gelen takımlarının ilgisini çeken ve şu ana kadar ismi 6 takım ile anılan Ozan Kabak için Stuttgart'tan resmi açıklama geldi.

Alman ekibinin sportif direktörü Sven Mislintat, 19 yaşındaki Milli futbolcunun ayrılacağını belirtirken ''Ozan'ın transferi için görüşmeler devam ediyor. 1-2 gün içerisinde transfer resmiyet kazanacak.'' açıklamasını yaptı.

TRANSFER YARIŞI SÜRÜYOR

Geçen sezon devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon euroya Stuttgart'a transfer olan ve sözleşmesinde 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Ozan Kabak için transfer yarışı ise tüm hızıyla sürüyor.

Milli stoperin sözleşmesinde yer alan 15 milyon euroluk serbest kalma maddesi, Manchester United'ın da dikkatini çekti. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Ozan'ın alınması için rapor verdiği ve görüşmelere başlanacağı kaydedildi.

(Sporx)

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