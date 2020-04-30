Ozan Kabak en iyiler arasında! O yıldızlarla yarışıyor...

Galatasaray altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonun devre arasında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, sergilediği performansla Schalke 04'ün yolunu tutmuştu. Bundesliga'nın en iyi stoperleri arasında gösterilen 20 yaşındaki Ozan, Avrupa'nın dikkatini çekmeye devam ediyor. İspanyol Marca gazetesine göre genç yetenek, geleceğin 5 savunma yıldızı arasında gösterildi.

Galatasaray 'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Stutgart'a transfer olan Ozan Kabak, sergilediği performans ise kısa sürede Avrupa devlerini peşinde takmıştı. Bundesliga'da kalmaya karar veren genç futbolcunun tercihi ise Schalke 04 olmuştu. Schalke, Stuttgart'a 15 milyon Euro serbest kalma bedeli ödeyerek transferi bitirmişti.

Yeni takımına hemen uyum sağlayan milli futbolcumuz, sakatlığını atlattıktan sonra bankolar arasına girdi ve çıktığı 21 maçta 3 gol, 1 asist kaydetti. Bundesliga'ya transfer olduğu Ocak 2019'dan bu yana ligde en fazla kafa golü atan savunma oyuncusu olan Ozan, bu dönemde toplamda 4 kez kafayla gol atarken toplamda ise 34 lig maçında 6 gol atmayı başardı.

Ekim 2018'de 500 bin Euro değeri bulunan Ozan, 1.5 yılda değerini 43.5 milyon Euro'ya çıkarttı.

En iyiler arasında!

Avrupa'nın dikkatini çeken Ozan, İspanya'nın dünyaca ünlü gazetesi Marca tarafından, Avrupa futboluna yakın zamanda damga vurması beklenen beş merkez savunma oyuncusu arasında gösterildi. Listede Ozan Kabak'ın yanı sıra RB Leipzig'den Dayot Upamecano, Real Sociedad'dan Robin Le Normand, Lille'den Gabriel Magalhaes ve Villarreal'den Pau Torres'e de yer verildi.

Marca'nın istatistiklerle desteklediği habere göre Ozan Kabak, Barcelona'nın deneyimli stoperi Gerard Pique ile kıyaslanırken, bu sezon ki performansıyla İspanyol oyuncuyla yarıştığı belirtildi.

Mücevher gibi

Öte yandan İsviçre’de yer alan CIES adlı Futbol Gözlem Evi, çarpıcı bir araştırmanın altına imza attı. Buna göre Avrupa’da 2000 ve sonrasında doğan futbolcuların listesi çıkartıldı. 50 kişilik listede iki Türk futbolcu da yer aldı. Galatasaray’da oynamaya başladığı dönemde, Ekim 2018’de 500 bin Euro değeri bulunan Ozan Kabak, listenin 11. sırasında yer aldı. 19 yaşındaki stoper, 1.5 yılda değerini 43.5 milyon Euro’ya çıkartarak önemli bir başarının altına imza attı. Öte yandan milli futbolcunun takım arkadaşı Ahmet Kutucu da 7 milyon Euro ile listenin 49. sırasına adını yazdırdı.

(Fanatik)