Ozan Kabak en iyiler arasında! Listede dünya yıldızları var

Bundesliga'da 13. haftanın 11'ine seçilen Ozan Kabak, bu hafta takımının 2-1 kazandığı Union Berlin maçında takımına bir de asist katkısı yaptı. Ozan, Schalke'nin attığı ilk golde Benito Raman'a asist yaparak bu sezon takımına 2 gol 1 asistle skor katkısı verdi.

Schalke 04'te sakatlıktan döndükten sonra performansı ile dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu bu başarısını Avrupa otoritelerine de göstermeye başladı. Genç futbolcu Avrupa'nın en iyi 5 liginde oynayan 21 yaş altı oyuncular içerisinde ayın 11'ine seçildi.

Milli futbolcu, Bundesliga'da Schalke 04 formasıyla daha önce Augsburg ve Fortuna Düsseldorf maçlarında gol sevinci yaşamıştı.

Yakın gelecekte Ozan'ın büyük takımların ilgisini çekmesi ve transfer listesinde yer alması bekleniyor.

İşte listede yer alan diğer isimler:

Ramsdale (Bournemouth)

Alexander Arnold (Liverpool)

De Ligt (Juventus)

Ozan Kabak (Juventus)

Davies (Bayern Münih)

Youssouf (Saint-Étienne)

Tchouameni (Bordeaux)

Reine-Adelaide (Lyon)

Kulusevski (Parma)

Nkunku (Leipzig)

Chouiar (Dijon)