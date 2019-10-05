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  3. Ozan Kabak bombası! Schalke'den ayrılıyor işte yeni takımı

Ozan Kabak bombası! Schalke'den ayrılıyor işte yeni takımı

Ozan Kabak bombası! Schalke'den ayrılıyor işte yeni takımı

Schalke'de yeteri kadar forma şansı bulamayan Ozan Kabak, Milan'a transfer olma yolunda.

TM Dijital Haber Merkezi

Boban ve Maldini ile yeniden yapılanmaya giden ve yaz ayı transfer döneminde Ozan Kabak’ı satın almak isteyen Milan, genç stoperi Schalke’ye kaptırmış, İtalyan taraftarlar bu gelişmenin ardından iki Sportif Direktöre de tepki göstermişti.

OZAN KABAK FORMA GİYMEK İSTİYOR

Serie A’da 6 hafta sonunda 6 puan toplayıp kalesinde 8 gol gören Milan’ın Ocak ayında defans hattına takviye yapacağı öğrenilirken, Boban’ın Schalke’de fazla forma şansı bulamayan Ozan Kabak için yeniden atağa geçeceği belirtildi. Romagnoli ve Mussachio tandemi ile beklenen başarıyı yakalayamayan İtalya devinde Ozan Kabak’ın ismi bir kez daha gündeme gelirken Alman ekibinde sadece 14 dakika görev alan milli futbolcunun da olası teklife son derece sıcak bakacağı ifade edildi.

MİLAN'DA ALTERNATİF STOPER YOK

Ozan Kabak’ı Schalke’ye kaptırdıktan sonra Juventus’un renklerine bağladığı bir başka Türk yıldız Merih Demiral’ı kiralamak isteyen Milan, bu transferde de başarılı olamazken Marco Giampaolo’nun elinde alternatif oyuncuların olmaması Ozan Kabak transferini bir hayli güçlü kılıyor... 

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