Ozan Kabak Bayern Münih yerine Schalke'yi seçtiğini itiraf etti

Almanya Bundesliga takımlarından Schalke'de forma giyen Ozan Kabak kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.
Schalke'ye transfer olmadan önce Bayern Münih ile de görüştüğünü ifade eden Ozan Kabak, "Bayern Münih'e transfer olmak için görüştük ancak ben genç bir futbolcuyum ve gelişimim için daha fazla maç oynamak zorundayım. Yaptığım görüşmelerin ardından daha fazla oynayacak olmamdan dolayı Schalke'yi seçtim" dedi.
Stuttgart'ta harika deneyimler elde ettiğini ifade eden Ozan Kabak; "Bundesliga macerama Stutgart ile başlamak benim için iyi bir tercihti, orada önemli deneyimler kazandım, önemli futbolcular ile oynadım. Herkes bana Van Dijk'a benziyorsun diyor ancak Mario Gomez, bana "sen de Luicao'yu görüyorum" dedi" ifadelerini kullandı.
Schalke'de neden 4 numaralı formayı tercih ettiği konusunda da açıklamalarda bulunan genç futbolcu, ''Dünyanın en iyi defans oyuncuları 4 numarayı giyiyorlar. Ben de bunu yaşatmak istedim. Genç takımlarda da 4 numarayı çok severdim. Oynadığım takımlarda bir şekilde 4 numarayı kullanmak istemiştim.'' sözlerini kullandı. Ozan, Galatasaray'da 43 numaralı formayı giyiyordu.
(Sporx)
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