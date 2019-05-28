  • $6,0325
  • 6,739
  • 248.138
  • 86.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
28 Mayıs 2019 Salı 21:54 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 23:10

Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı

Ozan Kabak, A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım'da Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkikleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcunun, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Ozan Kabak, takımı Stuttgart'ın dün Union Berlin ile yaptığı play-out maçında yüzüne darbe almış ancak müsabakayı tamamlamıştı.

Ramazan Ayının Aranılan Tatlısı: Cennet Çamuru

Beslenmede Doğru Bildiğimiz Yanlışlar Nelerdir? #SağlıklıRamazanlar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Matematik öğretmeni bakın ne yaptı

PKK’ya karşı Pençe Harekatı başladı… Komandolarımız Irak’ın kuzeyinde

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.