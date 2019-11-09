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Ozan: Hatalarımızı düzeltmeliyiz

Ozan: Hatalarımızı düzeltmeliyiz

“Biz takım oyunu oynuyoruz. İş bireysele dönünce sıkıntılar oluyor. Kolay gol yemememiz lazım. Hataları düzeltmek zorundayız.”

AKŞAM

SARI-Lacivertli futbolcular yenilen gollerde kendi aralarında gerginlikler yaşadı. Ozan Tufan konu ile ilgili şunları söyledi: Pas hataları yaptık, yavaş oynadık. Sezon başından beri basit goller yiyoruz. Şampiyonluğa oynayan takımların bu kadar kolay gol yememesi lazım. Bu hatalarımızı düzeltmek zorundayız. Şampiyonluk yolunda takım halinde iyi oynamak istiyoruz. Kötü futbol vardı ama önemli olan sonuçtu. Sezon başından beri oynayan bir kadro var. Emre ve Kruse’nin yerine oynayanlar adaptasyon sorunu yaşayıp bireysel oynayabiliyor. Biz takım oyunu oynuyoruz. İş bireysele dönünce sıkıntılar oluyor. Yerine oynayan oyuncular da elinden geldiğince iyi oynuyor.


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