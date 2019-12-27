Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9411
  • 6,6083
  • 287.657
  • 113653
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. 'Ozan gelirse harika olur'

'Ozan gelirse harika olur'

'Ozan gelirse harika olur'

İngilizler, 30 milyon euro değer biçilen Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusuna kafayı taktı. Milli futbolcunun Crystal Palace’ta ne kadar başarılı olabileceği vurgulandı.

AKŞAM

SEZON sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Ozan Tufan’la, mukavele yenileme görüşmeleri sürüyor. Bizzat Başkan Ali Koç’un görüştüğü Ozan Tufan’ın, 4 yıllık daha mukavele yapması bekleniyor. Ancak 30 milyon euro değer biçilen 24 yaşındaki milli oyuncunun peşini de İngilizler bırakmıyor. soccersouls.com sitesinde Ozan Tufan hakkında hazırlanan haber yorumda, 2018 yılında Crystal Palace’ın Ozan Tufan’ı istediği ancak alamadığı hatırlatıldı.  “Ozan Tufan neden Crystal Palace için harika bir imza olabilir?” başlığı altında hazırlanan haberin detaylarında şu bilgilere ve tavsiyelere yer verildi: “24 yaşındaki Ozan yaz aylarında Alanya’dan döndükten sonra Fenerbahçe’nin en iyilerinden biri oldu. Bu sezon harika katkı yaptı. Şimdi C.Palace 2018’de sonuçsuz kalan transfer girişimini yeniden canlandırmak zorunda. Ozan orta sahaya dinamizm getirir. Ocakta C.Palace’ın onu alması akıllıca olur.”


'Zeynep Bastık açık ara önde'
Nurseli İdiz'den Beren Saat'e vefasızlık suçlaması!
Tuba Büyüküstün de modaya uydu! Yeni atılımını böyle duyurdu
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
Dizi aşkı gerçek mi oldu?
<p>İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze´ye yakın bir bölgede yer alan Aşkelon kentinde partisi

İsrail Başbakanı Netanyahu Seçim Mitingini Yarıda Bırakıp Sığınağa İndi

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti

Sultan Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti! 50 ili kapsayan dev projede son viraj