'Ozan gelirse harika olur'

AKŞAM

SEZON sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Ozan Tufan’la, mukavele yenileme görüşmeleri sürüyor. Bizzat Başkan Ali Koç’un görüştüğü Ozan Tufan’ın, 4 yıllık daha mukavele yapması bekleniyor. Ancak 30 milyon euro değer biçilen 24 yaşındaki milli oyuncunun peşini de İngilizler bırakmıyor. soccersouls.com sitesinde Ozan Tufan hakkında hazırlanan haber yorumda, 2018 yılında Crystal Palace’ın Ozan Tufan’ı istediği ancak alamadığı hatırlatıldı. “Ozan Tufan neden Crystal Palace için harika bir imza olabilir?” başlığı altında hazırlanan haberin detaylarında şu bilgilere ve tavsiyelere yer verildi: “24 yaşındaki Ozan yaz aylarında Alanya’dan döndükten sonra Fenerbahçe’nin en iyilerinden biri oldu. Bu sezon harika katkı yaptı. Şimdi C.Palace 2018’de sonuçsuz kalan transfer girişimini yeniden canlandırmak zorunda. Ozan orta sahaya dinamizm getirir. Ocakta C.Palace’ın onu alması akıllıca olur.”