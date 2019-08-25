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aksam.com.tr
  • 25 Ağustos 2019 Pazar 15:51
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  • 25 Ağustos 2019 Pazar 16:04

Oyundan alınan Rodrigues'den Yanal'a tepki

Oyundan alınan Rodrigues'den Yanal'a tepki

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Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in oyundan alındığı esnada hocası Ersun Yanal'a tepki gösterdiği gözlemlendi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de ilk değişiklik, 55. dakikada geldi. Ersun Yanal, Garry Rodrigues'i kenara alırken Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna soktu.

Rodrigues oyundan alınınca sinirlendi.. Geçen hafta da vasat bir futbol ortaya koyan oyuncu, Ersun Yanal'ın eline karşılık vermedi ve kızgın bir şekilde kulübeye oturdu.

(Sabah)

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Garry Rodrigues'ten Ersun Yanal'a tepki geldi
Garry Rodrigues'ten Ersun Yanal'a tepki geldi

Garry Rodrigues'ten Ersun Yanal'a tepki geldi

Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in oyundan alındığı esnada hocası Ersun Yanal'a tepki gösterdiği gözlemlendi.
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