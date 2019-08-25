Oyundan alınan Rodrigues'den Yanal'a tepki

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.
Fenerbahçe'de ilk değişiklik, 55. dakikada geldi. Ersun Yanal, Garry Rodrigues'i kenara alırken Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna soktu.
Rodrigues oyundan alınınca sinirlendi.. Geçen hafta da vasat bir futbol ortaya koyan oyuncu, Ersun Yanal'ın eline karşılık vermedi ve kızgın bir şekilde kulübeye oturdu.
(Sabah)
Trabzonspor, İngiliz oyuncu Daniel Sturridge ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayarak şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olduğunu gösteren Fenerbahçe'de transfer bombaları da patlamaya devam ediyor.
Transfer döneminin son haftasına girilirken, Beşiktaş'taki hareketlilik devam ediyor. Ricardo Quaresma'dan kendisine takım bulmasını isteyen yönetim, Southampton'da forma giyen Mario Lemina için resmi teklif yaptı.
Menajer Ahmet Bulut'un Monaco ile bonservis pazarlığı sürerken, Sarı-Kırmızılı yöneticiler dün yaptığı toplantıda gelinen durumu masaya yatırdı... Zirveden çıkan sonuç; "Transferin son günü de olsa Falcao imzayı atacak" oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, Medipol Başakşehir maçının devre arasına 1-0 geride giren oyuncularına yönelik konuşmasında galibiyete olan inancını vurguladı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala yönetimden stoper istediğini iletti.
Fenerbahçeli Garry Rodrigues'in oyundan alındığı esnada hocası Ersun Yanal'a tepki gösterdiği gözlemlendi.