Oyundan alınan Burak Yılmaz'ın hocasına ettiği küfürler kameralara yansıdı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, deplasmanda Nice ile 1-1 berabere kaldı. Lille'in golü 58'de Burak Yılmaz'dan geldi. Tecrübeli forvetin 79. dakikada kendisini oyundan alan hocası Christophe Galtier'e art arda küfürler savurduğu kameralara yansıdı. Milli futbolcumuzun ceza alıp almayacağı merak konusu.

Lille kadrosundaki milli futbolculardan Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada oyuna dahil oldu. Tecrübeli golcü Burak Yılmaz, 79. dakikada oyundan alınmasının ardından adeta çılgına döndü.



CHRİSTOPHE GALTİER'E AĞIR KÜFÜRLER

Yerini Jonathan David'e bırakan ve yedek kulübesine büyük bir sinirle gelen 33 yaşındaki golcünün hocası Christophe Galtier'e ağır küfürler ettiği televizyondan net bir şekilde duyuldu.

Fransız ekibinin milli oyuncumuza ceza verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.