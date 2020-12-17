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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 08:08
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Oytun Özdoğan'dan iddialı sözler: Bu daha başlangıç

Oytun Özdoğan'dan iddialı sözler: Bu daha başlangıç

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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek turladığı maçta kırmızı kart gören Altay Bayındır'ın yerine kaleyi devralan Oytun Özdoğan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

“DAHA HİÇBİR ŞEY OLMADI, BU BİR BAŞLANGIÇ”

Altay Bayındır'ın kırmızı kartı sonrası oyuna girmesiyle ilgili konuşan genç kaleci, "Bir kaleci için en önemli olan şey hep hazır olmaktır, bu kulüp için elimden geleni yapıyorum. Bu benim ilk maçımdı, benden desteğini esirgemeyen herkese, altyapıdaki hocalarıma, bana antrenörlük yapan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Daha hiçbir şey olmadı, bu bir başlangıç. Umarım her şey gönlümüzce olacak." dedi.

“HARUN ABİYİ AİLEMDEN DAHA ÇOK GÖRÜYORUM”

Kalede oynayan futbolcunun kendileri için fark etmediğini söyleyen Oytun, "Harun abi oynamış, ben oynamışım, Altay oynamış hiçbir önemi yok. Harun abiyi ben ailemden daha çok görüyorum. Önemli olan kim oynarsa oynasın 3 puanı almamız." ifadelerini kullandı.

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