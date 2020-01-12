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aksam.com.tr
  • 12 Ocak 2020 Pazar 08:00
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  • 12 Ocak 2020 Pazar 08:00

Oybirliğiyle ret

Oybirliğiyle ret

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Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin harcama limitleriyle ilgili itirazını oy birliğiyle reddetti. Açıklamada, “Yapılan müzakerelerde oy birliğiyle itirazın reddine karar verildi” ifadesi kullanıldı.

AKŞAM

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin ‘Takım harcama limiti’ ve Beşiktaş’ın ‘Takım harcama limitine uygulanan faiz oranı’ kararına ilişkin yaptıkları itirazları reddetti. TFF’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Beşiktaş A.Ş.’nin, ‘Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına’ ilişkin kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oy birliği ile karar verildi. Fenerbahçe Futbol AŞ’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli ‘Takım Harcama Limitine’ ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oy birliği ile karar verildi.”

BUNU SiZ iSTEDiNiZ HEDEF GÖSTERMEYiN

TFF, daha önce harcama limitlerinin yüzde 30’dan 40’a çıkartıldığını ancak kulüplerin şiddetli itirazı üzerine eski talimata dönüldüğünü hatırlattı. Federasyondan yapılan açıklamada, “Kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan faiz oranı”nın baz alındığı vurgulandı. Açıklamanın devamında ise isim vermeden federasyonu transferin önünde engel gösteren açıklamalar yapan Beşiktaş Kulübü’ne şu göndermede bulunuldu: “Faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu’nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.”

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