Oybirliğiyle ret

AKŞAM
TÜRKİYE Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe’nin ‘Takım harcama limiti’ ve Beşiktaş’ın ‘Takım harcama limitine uygulanan faiz oranı’ kararına ilişkin yaptıkları itirazları reddetti. TFF’den yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Beşiktaş A.Ş.’nin, ‘Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına’ ilişkin kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oy birliği ile karar verildi. Fenerbahçe Futbol AŞ’nin Kulüp Lisans Kurulu’nun 31.12.2019 tarihli ‘Takım Harcama Limitine’ ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, kurulumuzun 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu’ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oy birliği ile karar verildi.”
BUNU SiZ iSTEDiNiZ HEDEF GÖSTERMEYiN
TFF, daha önce harcama limitlerinin yüzde 30’dan 40’a çıkartıldığını ancak kulüplerin şiddetli itirazı üzerine eski talimata dönüldüğünü hatırlattı. Federasyondan yapılan açıklamada, “Kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan faiz oranı”nın baz alındığı vurgulandı. Açıklamanın devamında ise isim vermeden federasyonu transferin önünde engel gösteren açıklamalar yapan Beşiktaş Kulübü’ne şu göndermede bulunuldu: “Faiz oranlarının güncellenmesine ilişkin bir tartışma başlatılmasını ilginç bulmaktayız. Bunun yanında yapılacak transfer ya da transferlere mevcut uygulamalar ile engel olunduğu yönündeki değerlendirmeleri ise Türkiye Futbol Federasyonu’nu hedef gösteren çabalar olarak gördüğümüzün bilinmesini isteriz.”
Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri yarı finalinde Polonya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kulübün transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki stoper bu sezon Roma formasıyla 4 maçta görev aldı.
Hemen her transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan isimlerden Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.
Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıksaydı İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'in transferini bitirmeyi planlıyordu.
Medipol Başakşehir'in 30 yaşındaki sağ beki Junior Caiçara Abdullah Avcı ile Okan Buruk dönemindeki oynadıkları futbolla ilgili çarpıcı bir kıyasta bulundu: "Abdullah Avcı ile Okan Buruk’un oyun anlayışları benzer. Ama geçmişte çok pas yaparken, üçüncü bölgede yeterince verimli değildik. Şimdi daha agresif ve topu kapmaya çalışan bir takım olduk"
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için Arsenal'in istekli olduğu öne sürüldü.