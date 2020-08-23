  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 23 Ağustos 2020 Pazar 10:49
  • |
  • Son Güncelleme:

Oumar Niasse'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Oumar Niasse'dan Beşiktaş'a yeşil ışık

Paylaş

Takvim

Burak Yılmaz'ın Lille'e gönderen Beşiktaş, forvet arayışlarını sürdürüyor. Gündeme gelen son isim olan Oumar Niasse, Siyah-Beyazlılara transferine yeşil ışık yaktı.

Forvet transferi arayışlarını hızlandıran Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Oumar Niasse oldu.

Siyah-Beyazlılar'ın Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde bulunan Senegalli golcü için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

GELMEYİ ÇOK İSTİYOR

Süper Lig tecrübesi de bulunan Niasse'nin Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği öğrenildi. Yönetimin bu oyuncunun menajeriyle bir görüşme yaparak son kararı vereceği gelen bilgiler arasında.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Trabzonspor'dan transferde hat-trick geliyor
Trabzonspor'dan transferde hat-trick geliyor

Trabzonspor'dan transferde hat-trick geliyor

Menajerleri transfer için İstanbul'a geldi
Menajerleri transfer için İstanbul'a geldi

Menajerleri transfer için İstanbul'a geldi

Vedat'ın transferi meğer bu yüzden açıklanmıyormuş!
Vedat'ın transferi meğer bu yüzden açıklanmıyormuş!

Vedat'ın transferi meğer bu yüzden açıklanmıyormuş!

Lukoki'nin hedefi büyük takımlarda oynamak

SPOR GÜNDEMİ

Yunus Akgün ayrılmak istedi, Cimbom izin verdi! Yeni takımı...
Yunus Akgün ayrılmak istedi, Cimbom izin verdi! Yeni takımı...

Yunus Akgün ayrılmak istedi, Cimbom izin verdi! Yeni takımı...

Göztepe'nin gündemindeki Yunus Akgün, daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediğini Galatasaray yönetimine bildirdi. Cimbom, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu Göz-Göz'e kiralamaya sıcak bakıyor.

Erol Bulut takımda tespit ettiği ilk sorunu çözüme kavuşturdu
Erol Bulut takımda tespit ettiği ilk sorunu çözüme kavuşturdu

Erol Bulut takımda tespit ettiği ilk sorunu çözüme kavuşturdu

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Erol Bulut, Samandıra'ya adımını attığı gibi ‘Burada arkadaşlık eksik' tespitinde bulunmuştu. Başarılı antrenör, tespit ettiği ilk sorunu Topuk Yaylası'nda çözüme kavuşturdu.

Fener teklif yükseltiyor! Mandzukic ile kıran kırana pazarlık
Fener teklif yükseltiyor! Mandzukic ile kıran kırana pazarlık

Fener teklif yükseltiyor! Mandzukic ile kıran kırana pazarlık

Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe, son olarak Al Duhail forması giyen ve şu an boşta olan Hırvat golcü Mario Mandzukic için oyuncuyla pazarlıklara başladı. Sarı-Lacivertliler, 34 yaşındaki forvete 2 yıl için 5 milyon euro garanti ücret teklif ederken, Mandzukic kapıyı 8 milyon eurodan açtı. İkili arasında pazarlıklar kıran kırana sürüyor.

Aslan Coulibaly! Anlaşma sağlandı
Aslan Coulibaly! Anlaşma sağlandı

Aslan Coulibaly! Anlaşma sağlandı

Orta sahaya transfer yapması beklenen Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Sarpsborg forması giyen 19 yaşındaki Ismaila Coulibaly transferinde sona geldi. Malili futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelip sözleşmeyi imzalayacağı ifade ediliyor. Hücuma yönelik oynayan orta saha oyuncusu, yaşına göre kuvvetli fiziği, sürati ve top tekniğiyle dikkat çekiyor.

Brezilyalı 10 numara Trabzonspor'a
Brezilyalı 10 numara Trabzonspor'a

Brezilyalı 10 numara Trabzonspor'a

Trabzonspor, Palmeiras'ta forma giyen 10 numara Gustavo Scarpa için Brezilya ekibine resmi teklifini iletmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki futbolcunun, takımıyla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Gustavo Scarpa'nın güncel piyasa değeri 6,5 milyon euro.

İstanbul yolculuğu için son hazırlıklarını yapıyor
İstanbul yolculuğu için son hazırlıklarını yapıyor

İstanbul yolculuğu için son hazırlıklarını yapıyor

Meksika basını, Fenerbahçe'nin anlaştığı Enner Valencia'nın ülkesi Ekvador'daki özel işlerini tamamladıktan sonra İstanbul'a gidip Sarı-Lacivertlilere imza atacağını yazdı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.