Oumar Niasse adım adım Beşiktaş'a

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah-Beyazlılar, golcü takviyesi için düğmeye bastı. Sezon başında son güne kadar listedeki; Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Mario Balotelli isimleri üzerine çalışmalar yapan ancak bu konuda fikir birliğine varamadığı için transferi yapamayan yönetim, bu kez işi erkenden bitirmeye çalışıyor.
İLK TEMAS OLUMLU
Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen Oumar Niasse’yi değerlendirmeye alan Siyah- Beyazlılar, 30 yaşındaki Senegalli golcünün üzerine yoğunlaştı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la kontratı sona eren ve boşta bulunan tecrübeli futbolcunun menajeriyle yapılan ilk temastan olumlu ayrılan yönetim, konuyu teknik direktör Sergen Yalçın’la görüşüp ardından harekete geçecek.
PREMİER LİG’DEN BEKLEDİĞİNİ ALAMADI
Kariyerinde daha önce 2013-14 sezonunda Akhisar Belediye forması giymesi sebebiyle Süper Lig’i yakından tanıyan Niasse, o dönem 40 maçta 15 gol atıp ardından 5.5 milyon Euro’ya Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova’ya transfer olmuştu. Bu takımda da 1,5 sezon geçiren ve başarısını sürdüren 1,82’lik oyuncu, 18 milyon Euro’luk bonservis bedeliyle 2016 ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Everton’la 4,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
YILLIK 1,5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR
Ada temsilcisiyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından Premier Lig’den beklediği teklifleri alamaması sebebiyle ara döneme kadar boşta kalmayı tercih eden Niasse’nin, Kara Kartal’dan yıllık 1.5 milyon Euro’luk talebinin bulunduğu kaydedildi.
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