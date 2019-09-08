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'Oturup konuşacağız'

'Oturup konuşacağız'

Trabzonspor’un golcüsü Sörloth: Crystal Palace, beni takip edecek. Buradaki kontrat bitince konuşacağız.

AKŞAM

TRABZONSPOR’UN Crystal Palace’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, “Crystal Palace, 2 yıllık sürede beni sürekli izleyecek ve gelişimimi görecek. Aynı zamanda buradaki 2 yıllık kira kontratı bittiğinde oturup konuşulacak. Kira döneminden sonra zor bir karar aşaması olacaktır” dedi. Premier Lig’de oynamanın her futbolcunun hayali olduğunu aktaran Sörloth, Trabzonspor için savaşacağını anlatıp, “Her zaman bir futbolcu olarak hedefi niz Premier Lig seviyesinde oynamaktır. Ama şu anda tek düşündüğüm elimden gelenin en iyisiyle Trabzonspor’a hizmet etmek. Trabzonspor için elimden geleni yaparak, goller atmak ve kupalar kazanmak istiyorum” diye konuştu.

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