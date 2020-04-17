Otomobil sporlarında yarış heyecanı evlere taşınıyor

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Dijital Motorsporları Komisyonu, otomobil sporları meraklılarına yönelik TOSFED Dijital Şampiyonası projesini hayata geçirecek.
Red Bull'un ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek TOSFED Dijital Şampiyonası, PlayStation4 platformu ve GranTurismo GT Sport oyununun kullanılacağı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ile başlayacak. Projede ikinci etap ise TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası olacak. Twitch.tv kanalından da canlı olarak yayınlanacak yarışlar, mayıs ayında başlayacak.
Sezon sonunda pist branşının şampiyonu olan pilot, 23-25 Ekim tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek "FIA Motorsport Games" organizasyonunun dijital kategorisinde Türkiye'yi temsil etme hakkı, ralli branşında şampiyon olacak pilot ise para ödülü kazanacak. TOSFED Sportif Kurulu himayesinde, profesyonel bir ekip tarafından yönetilecek şampiyonaya dijital motor sporları lisansı alan herkes katılabilecek.
TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, projenin kendilerini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Son yıllarda yeni neslin çok rağbet gösterdiği alanlardan biri olan dijital motor sporlarında, kendini yetiştirip gerçek pistlere adım atan birçok global sporcumuz bulunuyor. TOSFED olarak 1 yıldır çalışmalarına devam ettiğimiz ve içinde bulunduğumuz zor süreçte 'evde kal' çağrılarımızı destekleyen bu önemli organizasyona her yaş grubundan büyük bir katılım bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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