Osimhen için 75 milyon Sterlin'lik teklif yapıldı

İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United ve Chelsea'nin transfer listesinde bulunan Lille'in golcüsü Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fransız Telefoot'un haberine göre ismi açıklanamayan bir kulüp golcü oyuncu için Lille'e bonuslar dahil 75 milyon Pound'luk bir teklif yaptı. Bu kulübün ise Liverpool olabileceği iddia ediliyor.
Corona virüs öncesi Lille formasıyla bu sezon 38 karşılaşmaya çıkan Osimhen 18 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
MKE Ankaragücü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Teknik direktör Nenad Bjelica ile anlaşan Fenerbahçe 2020'nin ilk transfer bombasını patlatıyor. Sarı-Lacivertliler, PSG'de forma şansı bulmakta zorlanan Eric Maxim Choupo-Moting ile prensip anlaşmasına vardı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleriyle bugün görüştükten sonra futbolun rotası belirlenecek. Liglerin tamamlanması temmuzu bulacak.
Ali Kemal Denizci, Barış Kupası'nı kazanmanın Trabzonspor için milat olduğunu söyledi: “1974'te Kıbrıs'ta Barış Kupası düzenlendi. Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Karması katıldı. İyi oynayarak ve Galatasaray ile Beşiktaş'ı yenerek kupayı aldık. Bu, şampiyonluklar için dönüm noktası oldu.”
Prof. Dr. Osman Zeki Gümrü'den ‘Tükürme ve sümkürme' konusunda TFF'ye öneri: “Saha dışında bunun için özel yerler ayrılması gerekiyor. İki kale arkasında veya iki yedek kulübesi arasında olmalı. Protokoldeki ‘Saha dışı' herhangi bir yer olmamalı. Çünkü buralara basan insanlar, onu sahaya sokabilir.”
Sadece Marcelo Saracchi'yi kadroda tutacak olan Galatasaray, beş bek oyuncusundan dördünü gönderecek. Sağda Mariano, Martin Linnes ve Şener Özbayraklı, solda da Yuto Nagatomo'ya elveda denilecek. Öte yandan Olympiakos ile kontratı biten sağ bek Omar Elabdellaoui ile 1.5 milyon Euro'ya şimdiden anlaşıldı
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Nenad Bjelica, Sarı-Lacivertli yönetimden 5 mevkiye toplam 7 transfer istedi. Hırvat hoca, Kanarya'ya 4-3-3 sistemini oynattıracak. Hırslı ve agresif bir hoca olan Bjelica, Fenerbahçe'yi kanat organizasyonları ve hücum futboluyla uçuracak.