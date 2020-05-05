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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 11:36
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 11:36

Osimhen için 75 milyon Sterlin'lik teklif yapıldı

Osimhen için 75 milyon Sterlin'lik teklif yapıldı

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İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United ve Chelsea'nin transfer listesinde bulunan Lille'in golcüsü Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız Telefoot'un haberine göre ismi açıklanamayan bir kulüp golcü oyuncu için Lille'e bonuslar dahil 75 milyon Pound'luk bir teklif yaptı.

İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester United ve Chelsea'nin transfer listesinde bulunan Lille'in golcüsü Victor Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fransız Telefoot'un haberine göre ismi açıklanamayan bir kulüp golcü oyuncu için Lille'e bonuslar dahil 75 milyon Pound'luk bir teklif yaptı. Bu kulübün ise Liverpool olabileceği iddia ediliyor.

Corona virüs öncesi Lille formasıyla bu sezon 38 karşılaşmaya çıkan Osimhen 18 kez rakip fileleri havalandırmıştı.  

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