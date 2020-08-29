  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • Son Güncelleme:

Oscar Cabezas'ın menajeri: 'Henüz Galatasaray'la anlaşmadık'

Oscar Cabezas'ın menajeri: 'Henüz Galatasaray'la anlaşmadık'

Paylaş

AKŞAM

Kolombiyalı genç savunma oyuncusu Oscar Cabezas'ın menajeri Valdebenito, “Galatasaray, ilgilenen takımlar arasında ama şu anda bir anlaşma yok” dedi.

Sosyal medyada Oscar Cabezas ismiyle Türkiye’ye seyahat paylaşımının gerçek olmadığını söyleyen Valdebenito, “Bildiğim kadarıyla Türkiye’ye seyahati söz konusu değil. Bilet almadı. Teklifler var. Galatasaray da ilgilenen takımlar arasında ama herhangi bir anlaşma yok. Çıkan haberler doğru değil. Oscar Cabezas şu anda 23 yaşında ve önünde uzun bir gelecek var. Şu anda kariyeri için paraya değil, sportif gelişime önem veriyor” dedi. 1.80 boyundaki stoper, şu anda serbest oyuncu konumunda bulunuyor. Bonservis bedeli ödenmesine gerek olmadığı için G.Saray ve birçok takım, oyuncuyla mukavele imzalamak istiyor.

Mario Lemina, vedasını yaptı

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'
F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'

F.Bahçe'de Rodriguez bombası! 'Evet görüştüm'

G.Saray'da gündem Halil Akbunar
G.Saray'da gündem Halil Akbunar

G.Saray'da gündem Halil Akbunar

Francisco Montero Beşiktaş'ta
Francisco Montero Beşiktaş'ta

Francisco Montero Beşiktaş'ta

Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

SPOR GÜNDEMİ

Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de
Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de

Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini açıkladı

Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta
Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta

Hüseyin Atakan Üner resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Hüseyin Atakan Üner'i transfer ettiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar, transferi 19.03'te sosyal medyadan yayınladıkları videoyla duyurdu.

‘İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak‘
‘İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak‘

‘İsteğim bu sene Süper Lig'e çıkmak‘

Ümraniyespor, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan yıldız oyuncu Moussa Sow'u kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı takıma katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen golcü oyuncu, bu sene Ümraniye ekibiyle Süper Lig'e çıkmak istediğinin de altını çizdi.

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u Mbaye Diagne'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı
Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, özel maçta Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Erol Bulut'tan Enner Valencia açıklaması
Erol Bulut'tan Enner Valencia açıklaması

Erol Bulut'tan Enner Valencia açıklaması

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu. Bulut, henüz resmi olarak açıklanmayan Valencia transferiyle alakalı konuştu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.