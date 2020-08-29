Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında olduğu iddia edilen Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
A Spor'un El VBAR Caracol'dan derlediği habere göre, genç oyuncu, kendisine yöneltilen Galatasaray ve transfer sorusunu yanıtlarken, sarı kırmızılıların henüz resmi bir teklif getirmediğini ve haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.
"KİM BÖYLE HARİKA BİR TAKIMDA OYNAMAK İSTEMEZ Kİ?"
Öte yandan Cabezas, konuşmasının devamında, "Galatasaray'a transfer olacağım şu an için yalan ve bunlar dedikodudan ibaret. Ancak, kim böyle harika bir takımda oynamak istemez ki? Hatta oraya bedava bile giderim!" dedi.
Oscar Cabezas geçtiğimiz sezon toplamda 32 maça çıkarken 1 gol üretmişti.
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