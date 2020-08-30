Oscar Cabezas, Galatasaray'a göz kırptı

Galatasaray'ın transfer gündeminin üst sıralarında olduğu iddia edilen Kolombiyalı stoper Oscar Cabezas, ülke basınına açıklamalarda bulundu. El VBAR Caracol’a konuşan genç oyuncu, kendisine yöneltilen Galatasaray ve transfer sorusunu yanıtlarken, Sarı-Kırmızılılar’ın henüz resmi bir teklif getirmediğini ve haberlerin doğru olmadığını dile getirdi. Cabezas, “Galatasaray’a transfer olacağım şu an için yalan ve bunlar tamamen dedikodudan ibaret” açıklamasında buludu.
HIZLI STOPER İSTEĞİ
23 yaşındaki 1.80’lik stoper, “Ancak kim böyle harika bir takımda oynamak istemez ki? Hatta oraya bedava bile giderim!” diyerek rengini belli etti. Finansal Fair Play kriterlerine göre hareket etmesi gereken Galatasaray, Cabezas’ı transfer etmesi halinde bonservis bedeli ödemeyecek. Oyuncu bir süredir boşta bulunuyor. Hızlı bir stoper isteyen Fatih Terim’in bu sebeple Cabezas ismi üzerinde yoğunlaştığı belirtildi. Genç futbolcunun başka talipleri de bulunuyor.
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