Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6641
  • 6,3959
  • 252.379
  • 99.735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Osaka'dan Wimbledon'a erken veda

Osaka'dan Wimbledon'a erken veda

Osaka'dan Wimbledon'a erken veda

Japon tenisçi Naomi Osaka, tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olarak katıldığı sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a ilk turda veda etti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, 2018 ABD Açık ve 2019 Avustralya Açık şampiyonu Naomi Osaka ile dünya 39'uncusu Yulia Putintseva karşılaştı.

Kazak tenisçi Putintseva, Birmingham Klasik Turnuvası'nın 2. turunda elediği Japon rakibini bir kez daha yendi. Korttan 2-0 (7-6, 6-2) galip ayrılan Putintseva, 2. tura yükseldi.

Osaka böylece 3. turda elendiği Fransa Açık'tan (Roland Garros) sonra katıldığı iki turnuvada da 2. turdan ötesini göremedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
Buse Varol'un paylaşımına takipçilerinden büyük tepki! Açıklama yaptı...
<p>Libya’daki barış görüşmelerini baltalayan General Halife Hafter, uğradığı yenilginin ardından Tür

Libya´da Son Durum... Libya´da Neler Oluyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rusya'daki ARMY-2019'u 800 bin kişi ziyaret etti

Meksika dolu fırtınasına teslim oldu: 1,5 metre kalınlığında tabaka oluştu