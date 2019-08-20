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  • 20 Ağustos 2019 Salı 08:00
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  • 20 Ağustos 2019 Salı 08:55

Ortaya Roman Saiss

Ortaya Roman Saiss

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Siyah-Beyazlılar, Wolverhampton’ın orta saha oyuncusu Saiss ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı.

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, Sivasspor karşısında alınan 3-0’lık ağır yenilgi sonrası transferde harekete geçti. Bir süredir İngiltere’de transfer görüşmeleri yapan Futbol Direktörü Ali Naibi, Ada ekibi Wolverhampton’da forma giyen orta saha oyuncusu Roman Saiss transferinde sona yaklaştı. 29 yaşındaki oyuncuyla ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı. Bu transfere son noktayı koymak için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman İngiltere gitti. 

TOSUN HAMLESİ DE GELECEK

Angers’tan 2016’da 4 milyon euro karşılığında Wolverhampton’a transfer olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, İngiliz ekibinde 100 karşılaşma oynadı ve 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Öte yandan Başkan Fikret Orman golcü transferi içinde Everton yetkilileri ile bir araya gelecek. Hedef isim Cenk Tosun. Ada ekibi kadroda düşünmediği Cenk’in kiralanmasına sıcak bakıyor.

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