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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00
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  • 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:19

Ortaya Mangala

Ortaya Mangala

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Stuttgart’ın 21’lik ön liberosu Mangala, Ersun Yanal’ın isteğiyle markaja alındı. Alman ekibine de kiralama teklifi yapıldığı belirtildi

AKŞAM

DEFANSİF orta saha bölgesine takviye için çalışan Fenerbahçe, Stuttgart’ın 21 yaşındaki ön liberosu c’yı kiralamaya çalışıyor. İddialara göre Sarı-Lacivertliler, küme düşen Stuttgart’ta forma giymek istemeyen genç oyuncu için çok ısrarcı. Kongo asıllı oyuncu, 2017’de 2 milyon euroya Anderlecht’ten Alman ekibinin yolunu tutmuştu. 2023’e dek Stuttgart ile sözleşmesi olan Mangala, kesin olarak ayrılmak istiyor. Mangala, U15’ten U21’e kadar Belçika için mücadele etti, A Takım’a davet almadı. Belçika Milli Takımı’nda oynamak istiyor! Ön libero, merkez orta saha ve on numarada görev yapabilen 1998’li Mangala, geleceğin yıldız adaylarından. Bu yüzden de gözde oldu. Fenerbahçe, Orel Mangala’da satın alma opsiyonuna da sahip olmak istiyor ancak Alman ekibi, bu talebe ılımlı bakmıyor.

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