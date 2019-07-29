Ortaya Mangala

AKŞAM
DEFANSİF orta saha bölgesine takviye için çalışan Fenerbahçe, Stuttgart’ın 21 yaşındaki ön liberosu c’yı kiralamaya çalışıyor. İddialara göre Sarı-Lacivertliler, küme düşen Stuttgart’ta forma giymek istemeyen genç oyuncu için çok ısrarcı. Kongo asıllı oyuncu, 2017’de 2 milyon euroya Anderlecht’ten Alman ekibinin yolunu tutmuştu. 2023’e dek Stuttgart ile sözleşmesi olan Mangala, kesin olarak ayrılmak istiyor. Mangala, U15’ten U21’e kadar Belçika için mücadele etti, A Takım’a davet almadı. Belçika Milli Takımı’nda oynamak istiyor! Ön libero, merkez orta saha ve on numarada görev yapabilen 1998’li Mangala, geleceğin yıldız adaylarından. Bu yüzden de gözde oldu. Fenerbahçe, Orel Mangala’da satın alma opsiyonuna da sahip olmak istiyor ancak Alman ekibi, bu talebe ılımlı bakmıyor.
Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasında.
Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, Galatasaray'ın radarına girdi. Hem Chelsea hem de Galatasaray ile güçlü bağları olan Didier Drogba, transferi yönlendirecek.
Fenerbahçe, Makedonların yeni yıldızı Darko Churlov için Köln’e teklifte bulunacak.
Ön libero transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Lille formasını giyen Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmeye başladı... Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in onay verdiği 22 yaşındaki Maia için Fransız kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak...
Stoper transferini bitiren, sol bek için geri sayıma geçen Beşiktaş, sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, Galatasaray’ın Empoli’de forma giyen Cezayirli oyuncu için teklif yaptığını yazdı. Ancak daha önce Milan’a söz veren Bennacer, teklifi reddetti.