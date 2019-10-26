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  3. Ortalığı karıştıran Sergen Yalçın açıklaması

Ortalığı karıştıran Sergen Yalçın açıklaması

Ortalığı karıştıran Sergen Yalçın açıklaması

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanırken, taraftarın tribünlerde takımın başına geçmesi için tezahüratlar yaptığı Sergen Yalçın konusunda ilginç bir gelişme yaşandı.

Gün içinde Yeni Malatyaspor'un Facebook hesabından, "Her şey için Teşekkürler Sergen Hoca! Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Malatya'muz için verdiği tüm emekler için teşekkür ederiz. Beşiktaş kariyerinde başarılar dileriz" şeklinde bir paylaşım yapıldı.

Bu açıklama ortalığı karıştırırken, gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. Yeni Malatyaspor'un Twitter hesabından, "Resmî Facebook sayfamız art niyetli kişilerin eline geçmiştir. Bu süreçte yapılan hiç bir paylaşım bize ait olmadığı gibi doğruluk payı da yoktur." şeklinde bir açıklamayla hesabın hacklendiği kaydedildi.

Sergen Yalçın'ın Yeni Malatyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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