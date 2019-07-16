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Ortada favori Serri

Ortada favori Serri

Geçen sezonu şampiyon tamamlayarak Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak kazanan Galatasaray’da orta saha arayışı sürüyor. Aslan, bu kapsamda Fulham’ın orta saha oyuncusu Seri’yi kadrosuna katmak istiyor.

AKŞAM

FERNANDO Reges’i 4.5 milyon euro karşılığında İspanyol ekibi Sevilla’ya gönderen Galatasaray, orta sahasındaki boşluğu Fildişili oyuncu Jean Michael Seri ile doldurmayı planlıyor. Seri, geçen sezon Fulham formasını 32 kez terletti ve 1 gol, 2 asistle oynadı. Sarı-Kırmızılılar’ın yaklaşık 3 haftadır yakın temas halinde olduğu ve görüştüğü Fulham oyuncusu Jean Michael Seri, Galatasaray’a gelmeyi kabul etti. İş, kulüplere kaldı. Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar ise İngiltere’de Fulham ile görüşüp önemli mesafe kat ederken Sarı-Kırmızılılar’ın Seri ya da Emre Mor’un transferini cuma gününe kadar açıklamak istediği belirtildi. Küme düşen Fulham’ın yıldızları arasında yer alan Jean Michael Seri, geçen sezon 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. İngiltere Premier Lig’de 32 maça çıkan Fildişili futbolcu, takımının küm

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