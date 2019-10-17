'Orman'a hakkımı helal etmiyorum'

AKŞAM

BEŞİKTAŞ başkan adayı Ahmet Nur Çebi, 20 Ekim’de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi basın toplantısı düzenledi. Ahmet Nur Çebi, toplantıda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ı sert bir dille eleştirdi. Çebi “Ben Şenol hocayla ekip değilmişim. Bana abi diyen, kendisine 6,5 yıl hizmet etmiş ikinci başkanı için söylenecek şey değildi ama sürekli ben diyen birisinden biz demeyi beklemek yanlıştı. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI DÜZENİN DEVAMI

Siyah-Beyazlı kulübün 19 yıldır aynı mantıkta insanlar tarafından yönetildiğini kaydeden Çebi, “19 yıldır birileri görevi bırakıyor ve aynı mantıkta olan birileri bu göreve devam ediyor. Bizim dönemimizdeki başkanlığın da böyle olduğunu hissetmiş oluyorum. Adalı’yı aynı düzenin devamı olarak görüyorum. Yeni bir kongre yeni bir düzen ve devrim için gelmeyi planlıyorum. Kulübümüzde çalışan bazı insanları maalesef kendilerine göre aday tespit edip, destekleme kararı alması ve bunu hoş olmayan şekilde icra etmiş olması hırsımı arttırıyor” diye konuştu.

SON 10 YILI DENETLEYECEĞİM

Başkan olması halinde son 10 yılın denetleneceğini aktaran Çebi, şunları kaydetti:“Serdal Adalı 7 yılı denetleyeceğini söylüyor. Bunu 10 yıla çıkaralım. 10 yılı denetlemeyi denetim kurulundan talep edeceğim. Yönetim kurulunun yönetme yetkisi vardır. Denetlemeyi denetleme kurulu yapar. Camianın böyle bir talebi olduğunu bunun için bütçe ayırabileceğimizi, destek vereceğimizi beyan edeceğiz. Kendi dönemimin incelenmesini canı gönülden istiyorum. Bu benim için ayrı bir öneme sahip. 10 yılı baştan aşağı denetlemek için baskı yapacağım. Yapmıyorsa da gereğini yapacağım.”

AVCI KÖTÜ HOCA DEĞİL

“Abdullah Avcı’nın kötü hoca olduğuna inanmıyorum. Hoca ile devam etmeyi düşünüyorum. Hoca bu işi götüremeyeceğini görürse kendisine düşeni zaten yapacaktır. Ocak’ta takımın nereye geldiğini göreceğiz.”

İSİMLERİNİ BİLMİYORUM

“Son zamanlarda söylenen paralar nerede ifadelerinin benim tarafımdan dizayn ettirildiği söyleniyor. Taraftarlarımızı çok seviyorum. Hepsinin yüzünü hatırlıyorum ama isimlerini ve telefonlarını bilmiyorum.”

EKONOMİYİ DÜZELTİRİZ

“Pembe yalan söylemeyeceğim, şeffaf olacağım. Ben göreve, kaybolmaya başlayın değerlerimizi korumak için gelmek istiyorum. Ekonomiyi düzeltiriz, değerleri geri getiremeyiz.”

1 KERE BİLE ARAMADI

“Bana abi diyen başkan, görevi bıraktıktan sonra 1 yıl içerisinde 1 kez bile aramadı. Stada davet etmedi, sizce ne oldu? Kırgınım ve küskünüm ama kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Beşiktaş’a verdiklerim de helal olsun.”