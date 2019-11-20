'Orman yüzünden Beşiktaş'a gitmedim'

AKŞAM

YAZ transfer döneminde ismi Beşiktaş ile anılan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar, ülke basınına açıklamalarda bulundu. Gerçekleşmeyen Beşiktaş transferinden Başkan Fikret Orman’ı sorumlu tutan Aboubakar’ın olay sözleri şöyle: “Yeniden doğuş sürecindeyim. Uzun süre sonra oynama fırsatı buldum ve geri dönüş yaptım. Takım arkadaşlarım bana çok büyük moral verdi. Uzun süre sonra kendimi yeniden iyi hissediyorum. Kamerunlu taraftarlar bana büyük moral veriyor. Onların beni selamlaması ve adımı bağırması bana dokundu. Bir maç öncesinde bu tip şeyler yaşayınca, en iyi futbolumu oynamak için motive oluyorum. Tüm ülkenin beni desteklediğini hissettim. Bu harika bir duyguydu.

HASSAS VE ZOR DURUMDAYDI

Yaz transfer döneminde görüşmeler yaptım, Beşiktaş’a gidecektim. Ancak, Beşiktaş Başkanı’nın davranışları beni rahatsız ve mutsuz etti. Çünkü, hakkımda insanlara yanlış bilgiler anlatıp durdu. Bana, sağlık raporlarımın doğru olmadığını ve yeniden teste girmem gerektiğini söyledi. İşin aslı, Beşiktaş’ın mali problemleri vardı. Birçok oyuncusuna, çok büyük miktarlarda maaş borcu vardı. Dürüst olmam gerekirse, Beşiktaş’a geri dönmeyi hiç istemiyordum. Bu transferin gerçekleşmesi için her kim sorumluysa biraz fedakarlık yapmalıydı. Fakat, Beşiktaş Başkanı çok hassas ve zorlu bir durumdaydı. Aslında, Türkiye’ye geri dönmek aklımın ucundan bile geçmedi.”