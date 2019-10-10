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  3. Orman yok! Adalı açıklıyor

Orman yok! Adalı açıklıyor

Orman yok! Adalı açıklıyor

Fikret Orman, net olarak aday olmayacağını dile getirdi. 250 imzayı toplayan Serdal Adalı adaylığını açıklıyor. Ahmet Nur Çebi ise kararını bugün verecek. Hürser Tekinoktay da başkanlık seçimine hazır.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

BEŞİKTAŞ, 20 Ekim’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’a gidecek. Adayların, bugün saat 17.00’ye kadar başvurusunu ve listelerini Divan Kurulu’na teslim etmesi gerekiyor. Siyah-Beyazlılar’da Başkan Fikret Orman, dün yapılan sponsorluk anlaşmasında yeniden aday olmayacağını net bir şekilde dile getirdi. Fikret Orman’ın bu açıklaması sonrası gözler diğer adaylara çevrildi. Kulislerde en çok konuşulan isimlerin başında gelen Ahmet Nur Çebi, net bir karar vermiş değil. Bugün yapılacak son toplantılardan sonra kararını açıklayacak. İsmail Ünal ise “Bizler güçlerimizi birleştirelim ki, Beşiktaşımız da bu güç sayesinde Şeref’iyle oynayıp, Hakkı’yla kazanmaya devam etsin” açıklamasını yaptı. Ünal’ın son kararı bekleniyor. 250 imzayı toplama başarısı gösteren Serdal Adalı ise bugün öğle saatlerinde adaylığını resmi olarak açıklayacak. Adalı’nın güçlü bir yönetim oluşturacağı belirtildi. Camianın önemli isimleri Serdal Adalı’ya destek veriyor. Tecrübeli yönetici maddi sorunları çözmek için kaynak arayışını da tamamladı. Hürser Tekinoktay da adaylığını açıklayan diğer bir isim. Bugün kritik bir süreç yaşanacak.

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