Orkun'dan sonra Ozan Kökçü de Hollanda'yı elinin tersiyle itti

Groningen alt yapısından yetiştikten sonra kardeşi Orkun Kökçü gibi Hollanda futbolunda ses getiren Ozan Kökçü’nün Azerbaycan Milli Takımı’nı tercih etmesi büyük dikkat çekti.
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Genelde futbol eğitimini yurtdışında aldıktan sonra o ülkelerin milli takımlarını tercih eden oyuncuların tam aksine, milliyetçi kimliğini ön plana çıkaran Ozan'ın Azerbaycan forması giymesi alkış toplarken, adı sık sık Sevilla ve Arsenal’le anılan Orkun’un ise Hollanda’dan birçok kez teklif almasına rağmen Türkiye’yi istemesi ise gönülleri fethetti.
UMUT VAADEDİYOR
Groningen’den Feyenoord’a transfer olduktan sonra bir dönem Bursaspor ve Giresunspor’da kariyerini sürdüren Ozan Kökçü, Ermenistan ile savaş halinde olan Azerbaycan’nın Sabah kulübünde top koştururken, yetenekli orta sahanın yaşanan olumsuz süreçte ülkeden ayrılmayıp futboluna devam etmesi ise parmak ısırttı. Ligde 8 maçta sahaya çıkan Ozan'ın çift ayağını kullanmasının yanı sıra daha yaşının genç olması scout ekiplerini harekete geçirirken, umut vaat eden ismin Süper Lig ekipleri tarafından takip edilmesi transferde her an sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da genel müdürlük görevini yürüten Serkan Reçber, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan iki yıldızdan gelen haberler yüzleri güldürdü. Diego Perotti, dünkü idmanın tamamında takımla çalıştı. Gökhan Gönül'ün ise bugün takıma katılması bekleniyor.
G.SARAY'IN bu sezon en formda ismi olan Taylan Antalyalı oynadığı oyunla Avrupa takımlarının dikkatini şimdiden çekmeyi başardı.
Arjantin futbolunun efsane ismi, özellikle İtalya Serie A'da Napoli formasıyla yaptıklarıyla hafızalara kazınan Diego Armando Maradona, 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucunda hayata gözlerini yumdu. Maradona'nın ölümü sonrası olayla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde duran topları Serdar Aziz ve Tisserand ile buluşturmak istiyor. Bulut, ayrıca Perotti ve Pelkas ile kanatlardan vurmayı hedefliyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynayacakları derbide milli sol bek Caner Erkin'in savunma zaafından yararlanıp Ghezzal ve bazen Larin'le sarı-lacivertlilerin dengesini bozmayı hedefliyor.