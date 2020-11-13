Orkun Kökçü ve Mert Çetin, A Milli Takım kampından ayrıldı

Fenerbahçe'de yıldız oyuncuya ilk 11 yolu açıldı

Sezon başında herkesin konuştuğu yıldız isim hem sakatlık etkileri hem de fiziksel toparlama nedeniyle henüz bekleneni veremedi. Erol Bulut, Konyaspor yenilgisinin ardından ilk 11'de değişikliğe giderek yıldız futbolcuyu sahaya sürecek.