Orkun Kökçü ve Mert Çetin, A Milli Takım kampından ayrıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü oynayacağı Rusya maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım’da, Orkun Kökçü ile Mert Çetin'in sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım kampından ayrıldıkları açıklandı.
A Milli Takım'da Orkun Kökçü ve Mert Çetin'in sakatlıkları nedeniyle kamptan ayrıldığı açıkladı.
Sakaryaspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Olağanüstü Kongre Kararı'nın alındığı açıklandı.
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Sezon başında herkesin konuştuğu yıldız isim hem sakatlık etkileri hem de fiziksel toparlama nedeniyle henüz bekleneni veremedi. Erol Bulut, Konyaspor yenilgisinin ardından ilk 11'de değişikliğe giderek yıldız futbolcuyu sahaya sürecek.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İrfan Buz'u getirdi.