Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7152
  • 6,3011
  • 269.731
  • 106588
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Orkun Kökçü tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı!

Orkun Kökçü tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı!

Orkun Kökçü tercihini Türk Milli Takımı'ndan yana kullandı!

Hollanda'da Feyenoord forması giyen Orkun Kökçü, Türk Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı.

Hollanda Ligi'nde Feyenoord forması giyen ve Hollanda alt yaş takımlarında da forma giyen Orkun Kökçü, Türk Milli Takımı'nı tercih ettiğini açıkladı. Hollanda basınına röportaj veren Orkun Kökçü, A Milli Takım seviyesinde tercihini Türkiye'den yana kullandığını resmen açıkladı.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

De Telegraaf'a konuşan Orkun Kökçü, "Benim için zor bir karardı. Bu kararı hızlıca vermem gerekiyordu. Ailem, Hollanda'yı seçeceğimi düşünüyordu ama benim kararım netti. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Türk Milli Takımı'nda oynamam, Hollanda'dan daha muhteme. Hollanda'da gelecek yıllarda daha büyük isimler olacak. Türkiye'de daha rahat oynama şansı bulabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

(Futbol Arena)


Fahriye Evcen kafaya koydu! Meğer aylardır uğraşıyormuş
Deniz Çakır'dan o teklife sert tepki: Muhtaç değilim!
Acun Ilıcalı Hadise'nin gözyaşlarına dayanamadı!
Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel sitemi!
Hazal Kaya taburcu oldu
<p>Fatih’te 10 Kasım Pazar günü saat 20.10 sıralarında meydana gelen olayda Uygur Türkü iş adamı Sai

İstanbul’da Uygur Türkü İş Adamının Öldürülme Anı Kamerada

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bor satışında rekor: 1 milyar doları aştı

Milyonların gözü Meclise çevrildi! Emeklilere 355 lira zam gelebilir