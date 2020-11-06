Orkun Kökçü ilk golünü attı, Feyenoord rahat kazandı

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Feyenoord, sahasında CSKA Moskova'yı 3-1 mağlup ederken Milli futbolcumuz Orkun Kökçü sezonun ilk golünü attı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda Milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord, sahasında Rusya ekibi CSKA Moskova'yı konuk etti.

De Kuip'de oynanan karşılaşmayı Feyenoord 3-1 kazanarak üç puanı aldı.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz geçilirken sessizliği bozan isim 63'te Haps oldu. 71. dakikaya gelindiğinde Toornstra'nın asistinde sahneye çıkan Orkun Kökçü attığı golle farkı ikiye çıkardı. Geertuida 1 dakika sonra skoru 3-0 yaptı. 79. dakikada ise Senesi'nin kendi kalesine attığı golle maçın skoru 3-1 olarak tescil oldu.

Orkun Kökçü, CSKA Moskova ağlarına gönderdiği golle bu sezon ilk golünü atmış oldu.

Bu sonucun ardından Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçından sonra 4 puana yükseldi. CSKA ise 2 puanda kaldı.

Ayrıca Feyenoord teknik direktörü Dick Advocaat, "Orkun Kökçü'nün gol atmasından ve iyi oyunundan mutluyum. Daha yeni başlıyor. Çok daha iyi olacak" ifadeleriyle Milli oyuncumuza övgüler yağdırdı.