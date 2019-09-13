Orkun Kökçü: Beşiktaş beni istemezse Galatasaray'a giderim

Hollanda Ligi'nde forma giyen genç yetenekler arasında gösterilen Orkun Kökçü, ülke basınından Voetbalzone'a çok konuşulacak bir röportaj verdi.

Feyenoord forması giyen 18 yaşındaki genç yıldız adayı, "Eğer bir gün Galatasaray transfer etmek için beni ararsa ben de beni alın demek için Beşiktaş'ı ararım. Beşiktaş beni istemezse ancak o zaman başka bir takıma giderim" ifadelerini kullandı.

Hollanda doğumlu olan Orkun Kökçü, Feyenoord formasıyla çıktığı 19 maçta 5 gole imzasını attı. Genç yıldız, geçtiğimiz aylarda A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana kullandığını duyurmuştu.

(Fotomaç)