  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 15:15
  • |
  • Son Güncelleme:

Orhun Ene Milli takımda aday kadroyu açıkladı

Orhun Ene Milli takımda aday kadroyu açıkladı

Paylaş

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu yeni başantrenör Orhun Ene tarafından açıklandı.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Hollanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Yeni başantrenör Orhun Ene tarafından belirlenen milli takım aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Ege Arar (Aliağa Petkimspor), Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer, Shane Larkin, Sertaç Şanlı, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Alperen Şengün, Şehmus Hazer (Beşiktaş), Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka Tekfen), Metehan Akyel (Empera Halı Gaziantep Basketbol), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Yiğit Arslan (Galatasaray), Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ).

Milli takım, İstanbul'un ev sahipliğinde Kovid-19 salgını nedeniyle fanus düzeninde gerçekleştirilecek organizasyonda 27 Kasım Cuma günü saat 19.00'da Hırvatistan ve 29 Kasım Pazar günü de saat 17.00'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım aday kadrosu, yarın kampa girerek çalışmalarına başlayacak.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı geliyor
Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı geliyor

Galatasaray'a üçüncü Uruguaylı geliyor

Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede
Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede

Galatasaray ve Fenerbahçe dünya yıldızı için devrede

Fenerbahçe Ocak'ta transfer bombasını patlayacak
Fenerbahçe Ocak'ta transfer bombasını patlayacak

Fenerbahçe Ocak'ta transfer bombasını patlayacak

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...
Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...

Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes...

Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Adem Ljajic'in Başakşehir mücadelesi öncesi elleri cebinde ısınması siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı.

Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu
Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu

Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu

Galatasaray yönetimi, performansı zaman zaman tartışılan Younes Belhanda ile sözleşme uzatma kararı aldı. Türkiye'de kalmak isteyen Faslı futbolcu, maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yöneticilere iletirken, Galatasaray cephesi ise Belhanda'ya tek bir şart sundu.

Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor
Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor

Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor

Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber
Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber

Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber

Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.

Başakşehir'in Avrupa maçına Rumen hakem
Başakşehir'in Avrupa maçına Rumen hakem

Başakşehir'in Avrupa maçına Rumen hakem

Manchester United - Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek.

Dorukhan'dan Fenerbahçe imalı paylaşım geldi
Dorukhan'dan Fenerbahçe imalı paylaşım geldi

Dorukhan'dan Fenerbahçe imalı paylaşım geldi

Adı Fenerbahçe'yle sık sık anılan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz, Başakşehir maçının ardından Instagram'dan imalı paylaşımlarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.