Orhun Ene Milli takımda aday kadroyu açıkladı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes... Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Bu kadarına da pes... Beşiktaş'ta bu sezon fazla forma şansı bulamayan Adem Ljajic'in Başakşehir mücadelesi öncesi elleri cebinde ısınması siyah-beyazlı taraftarları çileden çıkardı.

Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu Galatasaray yönetimi Belhanda'nın önüne tek şart sundu Galatasaray yönetimi, performansı zaman zaman tartışılan Younes Belhanda ile sözleşme uzatma kararı aldı. Türkiye'de kalmak isteyen Faslı futbolcu, maaşında indirime gitmeye hazır olduğunu sarı-kırmızılı yöneticilere iletirken, Galatasaray cephesi ise Belhanda'ya tek bir şart sundu.

Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor Onyekuru Galatasaray için rest çekmeye hazırlanıyor Monaco'nun bir kez daha Galatasaray'a gitmesine izin vermediği Onyekuru, Fransa'da kaldığına bin pişman... Şu ana kadar sadece 4 maçta 139 dakika forma giyebilen Nijeryalı yıldız, sürekli Sarı-Kırmızılı yöneticiler ve teknik heyetle görüşme halinde; Monaco'ya rest çekmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber Emre Belözoğlu'nu transferde yıkan haber Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.

Başakşehir'in Avrupa maçına Rumen hakem Başakşehir'in Avrupa maçına Rumen hakem Manchester United - Başakşehir maçını Ovidiu Hategan yönetecek.