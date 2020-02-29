Orhan Ovacıklı: Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor

Sevinilecek bir ortamda olmadıklarını kaydeden Orhan, "Neden buradayız, neden bu maçı oynuyoruz, çok anlamlandıramadık. Bu oyun, hislerle oynayan bir oyun. Biz gol atınca sevinebilecek miyiz, Trabzonspor gol atınca sevinebilecek mi, zannetmiyorum. Trabzonspor milliyetçi bir şehirdir, buna da Rize kefil olur, aynı şekilde Rize de milliyetçidir ve buna da ilk kefil olarak Trabzon'dur." dedi.
"ALDIĞIMIZ NEFES RAHATSIZ EDİYOR"
Askerlerimizin yanında olmamanın üzdüğünü kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, "Böyle zamanlarda insanın aldığı her rahat nefes, huzursuz ediyor insanı. Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, onlara karşı mahcubuz, onlara karşı sorumluyuz. İnşallah ülkenin ferdi olarak bu sorumluluklarımızı yerine getiririz. Maça gelince de maç işte" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi Bogdan Stancu şoku yaşanıyor. İdmanda sakatlanan tecrübeli forvet, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig’in 24.haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti.
Çaykur Rizespor'un kaptanı Orhan Ovacıklı, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu ve İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet dilerken maçın ertelenmemesine tepki gösterdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 26. haftasında oynanması gereken 5 maçın, ülkenin kuzey bölgelerinde yoğun şekilde görülen koronavirüs vakaları sebebiyle 13 Mayıs'a ertelendi.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.
Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Önder Özen değerlendirmelerde bulundu.