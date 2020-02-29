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  • Orhan Ovacıklı: Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor
  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:40
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  • 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:45

Orhan Ovacıklı: Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor

Orhan Ovacıklı: Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor

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Çaykur Rizespor'un kaptanı Orhan Ovacıklı, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu ve İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet dilerken maçın ertelenmemesine tepki gösterdi.

Sevinilecek bir ortamda olmadıklarını kaydeden Orhan, "Neden buradayız, neden bu maçı oynuyoruz, çok anlamlandıramadık. Bu oyun, hislerle oynayan bir oyun. Biz gol atınca sevinebilecek miyiz, Trabzonspor gol atınca sevinebilecek mi, zannetmiyorum. Trabzonspor milliyetçi bir şehirdir, buna da Rize kefil olur, aynı şekilde Rize de milliyetçidir ve buna da ilk kefil olarak Trabzon'dur." dedi.

"ALDIĞIMIZ NEFES RAHATSIZ EDİYOR"

Askerlerimizin yanında olmamanın üzdüğünü kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, "Böyle zamanlarda insanın aldığı her rahat nefes, huzursuz ediyor insanı. Askerlerimiz şehit olurken burada maç konuşmamız beni rahatsız ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, onlara karşı mahcubuz, onlara karşı sorumluyuz. İnşallah ülkenin ferdi olarak bu sorumluluklarımızı yerine getiririz. Maça gelince de maç işte" ifadelerini kullandı.

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