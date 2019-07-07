Orhan Okulu kimdir? Orhan Okulu kaç yaşında, başpehlivan oldu mu?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde heyecan giderek artıyor. Başpehlivanın kim olacağı merak konusu. Orhan Okulu kimdir, kaç yaşında? Yarı finale kalan Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Hamza Köseoğlu ve Mehmet Yeşil Yeşil arasından zaferi göğüsleyen isimler Okulu ve Gürbüz oldu. Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarı finalinde Hamza Köseoğlu ile yarı final mücadelesi gerçekleştiren Orhan Okulu finale adını yazdırdı.

ORHAN OKULU KİMDİR?

Antalyalı Orhan Okulu, er meydanının en iddialı isimlerinden. Geçtiğimiz yıl finalde Şaban Yılmaz'ı uzatmalarda 6 puanla yenerek başpehlivan olmuştu. Güreşe 9 yaşında başladı. Kırkpınar’da ilk güreşini 2000 yılında Minik 1 boyutunda yaptı ve takip eden yıllarda farklı boyutlarda birçok kez derece kazandıktan sonra ilk kez 2015’te ve ikinci kez 2018’de başpehlivan oldu.

Orhan Okulu, Antalya’nın Kumluca İlçesi’nde 23.03.1989 tarihinde doğdu. Babasının yönlendirmesiyle 9 yaşında güreşe başladı. Aktif güreş sporuna Kumluca Belediye Spor Kulübü’nde başladı. Minder güreşini aktif olarak yapmadı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ilk güreşini 2000 yılında yaptı. Minik 1 boyunda güreşerek boyunda ikincilik derecesini kazandı. 2001 yılında Minik 2 boyunda ikincilik, 2003 yılında Teşvik 1 boyunda birincilik kürsüsüne çıktı.

2004 yılında antrenör Kemal Yılmaz hocası ile birlikte çalışmaya başladı. Bu birliktelik sonrasında her boyda derece yaparak başaltı boyu’na çıktı. 2005 yılında Tozkoparan boyunda ikincilik, 2006 yılında Deste Küçük Boy’da birincilik, 2007 yılında Deste Orta Boy’da birincilik, 2008 yılında Küçük Orta Küçük Boy’da birincilik, 2009 yılında Küçük Orta Büyük Boy’da ikincilik, 2011 yılında Büyük Orta Büyük Boy’da birincilik, 2012 yılında Başaltında Boylarında birincilik derecesini alarak Başpehlivan Kategorisi’nde güreşmeye başladı. 2013 yılında başpehlivanlık boyu’nda ilk defa güreşti ve ikincilik kürsüsüne çıktı. 654. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Osman Aynur ile final güreşi yaparak Türkiye Başpehlivanı olmuştur.

103 kilo ağırlığında, 1.78 boyunda olan Okulu’nun güreş lisans numarası, 07-42’dir.

Orhan Okullu Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü ile anlaşma imzaladı. 658. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne ASKİ Spor Kulübü adına yarışıyor.