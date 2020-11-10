Orhan Ak'tan Abdullah Avcı'ya: Trabzon'da başarılı olabiliriz

AKŞAM

Antalyaspor ve Trabzonspor seçeneklerinden Trabzonspor'u seçmesinin altında yatan sebebin Orhan Ok olduğu ortaya çıktı.

Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, bugün Trabzon’a gidecek.

Tecrübeli çalıştırıcı, Bordo-Mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise yarın yapacak. Avcı’nın Antalyaspor’u değil Trabzonspor’u seçmesinde ise en büyük etken yardımcısı Orhan Ak’ın “Trabzonspor’da başarılı olabiliriz” sözleri oldu.