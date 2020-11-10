Orhan Ak'tan Abdullah Avcı'ya: Trabzon'da başarılı olabiliriz

Trabzonspor ile 3 yılık anlaşma sağlayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, bugün Trabzon’a gidecek.
Tecrübeli çalıştırıcı, Bordo-Mavili takımın başındaki ilk antrenmanını ise yarın yapacak. Avcı’nın Antalyaspor’u değil Trabzonspor’u seçmesinde ise en büyük etken yardımcısı Orhan Ak’ın “Trabzonspor’da başarılı olabiliriz” sözleri oldu.
A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'la yapacağı özel maç ile UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü iç sahada Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la oynayacağı karşılaşmaların hazırlıklarına başladı.
Galatasaray'ın Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenmesiyle teknik direktör Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında resmi karşılaşmalardaki 300. galibiyet sevincini yaşadı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve tecrübeli futbolcu Caner Erkin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi Youtube hesabında açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Yönetimi'nin, genç kaleciler Ersin ve Utku'nun fazla güven vermemesi nedeniyle devre arası deneyimli bir file bekçisini kadroya dahil etmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.
Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. Başarılı futbolcu, 1-2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.