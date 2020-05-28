Orhan Ak, Emre Belözoğlu için çalışıyor

Sportif Direktör Emre Belözoğlu, yardımcısını belirledi... Fenerbahçe'de henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak'ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştığı belirtiliyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

AKŞAM Özel Haber | Şafak GÖZMEN

Fenerbahçe’de sportif direktörlük koltuğuna oturan Emre Belözoğlu, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kendi ekibini oluşturuyor. Emre, Başakşehir’de birlikte çalıştığı Orhan Ak’ı yardımcısı olarak belirledi. Henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak’ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu’yla birlikte çalıştığı belirtiliyor. Fenerbahçe’de resmi açıklamanın ise kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

AVCI SESLERİ YÜKSELİYOR

Bu sezonun başında Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcısı olarak Beşiktaş’a transfer olan Orhan Ak, taraftarların tepkisi nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Emre Belözoğlu’nun Orhan Ak hamlesi sonrası, takımın başına da Abdullah Avcı’yı geçireceği söylentileri yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Emre’nin yerli bir teknik adamla sezona başlayacağı da belirtildi. Mehmet Aurelio’dan sonra Tuncay Şanlı, Yalçın Koşukavak’ın da Fenerbahçe’de yardımcı antrenör olarak teknik kadronun içine katılması bekleniyor.

SERKAN REÇBER DE LİSTEDE

Emre Belözoğlu, scout konusunda da tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak istiyor. Bu konuda en güçlü isim Kasımpaşa Sportif Direktörü Serkan Reçber... Serkan Reçber’in Fenerbahçe’den gelecek teklife sıcak bakacağı belirtiliyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun aklındaki bir diğer isim ise Başakşehir Akademi Direktörü Nedim Yiğit... Emre Belözoğlu’nun bu iki deneyimli isimden mutlaka birini kadrosuna katmasını bekleniyor.