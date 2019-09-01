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'Organize İşler'in perde arkası transfer

'Organize İşler'in perde arkası transfer

Fatih Terim’in “Organize işler amatörden profesyonele dönmüş” ifadeleri gündeme oturdu. Terim’in bu sözlerinin altında Vedat, Deniz ve Mevlüt transferlerinin yattığı öğrenildi.

AKŞAM

KAYSERİSPOR deplasmanında 3-2 kazanan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim’in maç sonrasındaki açıklamaları gündem oldu. Terim, Kayserispor maçının ardından, “Geçen sene bize karşı organize ama amatör işler var demiştim. Bu sene amatörden profesyonele dönmüş” şeklindeki açıklamalarının nedeni merak ediliyordu. Deneyimli teknik adamın bu sözlerinin altında Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferlerinin yattığı öğrenildi.  3 oyuncunun kulübünün G.Saray’dan  daha yüksek para istediği iddia edilmişti. Fatih Terim’in bu ifadelerini bu nedenle dile getirdiği belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının Denizlispor maçı sonrası Hasan Şaş’ın tribünde yaşadığı tartışmayı organize olarak gördüğü de öğrenildi

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