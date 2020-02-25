Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe esprisi

SPOR GÜNDEMİ

Sturridge bıktırdı! Sturridge bıktırdı! Bordo-Mavililer, müthiş yeteneklere sahip olan İngiliz oyuncunun transferinde büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Devre arasında satışına sıcak bakılmayan Sturridge böyle devam ederse sezon sonu tutulmayacak.

Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal... Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal... Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.

Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in başarılı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.

Flaş! Yanal'ın yerine gelecek hoca belli oldu Flaş! Yanal'ın yerine gelecek hoca belli oldu Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal’ın yerine düşünülen ilk isim ise Erol Bulut. Başarılı teknik adamın Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor ancak Bulut’un kontratına ‘İstediği an tek taraflı fesih’ maddesi koydurduğu öğrenildi.

Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.

20 yıllık zafer dünyanın dilinde! 20 yıllık zafer dünyanın dilinde! Sarı-Kırmızılılar’ın Kadıköy’deki zaferini tüm dünya basını manşetlerine taşıdı. Galatasaray’ın tarihi yeniden yazdığına değinildi. Sinir derbisinde kazananın G.Saray olduğu vurgulandı. Kıtalararası maçın önemi bir kez daha ortaya çıktı.