Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe esprisi

Fenerbahçe maçının kahramanlarından olan Henry Onyekuru birçok pozisyona girdikten sonra uzatmada galibiyeti tescilleyen golü attı.
Büyük sevinç yaşayan Onyekuru saha içinde hocası Fatih Terim'le selfie çekilirken, soyunma odasında da takım arkadaşlarından gelen tebrikleri kabul etti. Muslera ve Ömer Bayram başta olmak üzere sarı-kırmızılı futbolcular, geçen sezon da Kadıköy'de gol atan Onyekuru'ya "Bu statta gol atmayı çok seviyorsun" diyerek takıldılar.
Henry Onyekuru, Ocak ayında Monaco takımından 6 aylığına kiralandı. Galatasaray forması ile 4 Süper Lig maçına çıkan Onyekuru, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
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Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.
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