Onyekuru'nun tak rakibi Drogba

Kadıköy'de F.Bahçe'ye gol atan Onyekuru, Aslantepe'de Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Derbilerde duble yapan Nijeryalı yıldız bu sezon 15 kez fileleri havalandırdı.

FİLDİŞİLİ YILDIZ NE YAPMIŞTI?

2012-13 sezonunun ikinci yarısında G.Saray'a gelen Didier Drogba, 1.5 senede 12'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 53 maçta forma giydi. 20 gol attı ve 13 gol pası verdi. Devler Ligi'nde 3 gol, 3 asist; Süper Lig'de 15 gol, 10 asiste imza attı.

(Sporx)