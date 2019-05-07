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  3. Onyekuru'nun tak rakibi Drogba

Onyekuru'nun tak rakibi Drogba

Onyekuru'nun tak rakibi Drogba

Performanslarıyla Galatasaray taraftarının gönlüne taht kuran Sneijder ve Drogba gibi Onyekuru da sarı-kırmızılı formayla derbilere damgasını vurdu.

Kadıköy'de F.Bahçe'ye gol atan Onyekuru, Aslantepe'de Beşiktaş'ı da boş geçmedi. Derbilerde duble yapan Nijeryalı yıldız bu sezon 15 kez fileleri havalandırdı.

FİLDİŞİLİ YILDIZ NE YAPMIŞTI?

2012-13 sezonunun ikinci yarısında G.Saray'a gelen Didier Drogba, 1.5 senede 12'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 53 maçta forma giydi. 20 gol attı ve 13 gol pası verdi. Devler Ligi'nde 3 gol, 3 asist; Süper Lig'de 15 gol, 10 asiste imza attı.

(Sporx)

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