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aksam.com.tr
  • 26 Aralık 2020 Cumartesi 08:00
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Onyekuru'nun menajeri transfer müjdesini verdi

Onyekuru'nun menajeri transfer müjdesini verdi

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Onyekuru'nun menajeri D'avila: “G.Saray ve Monaco'nun pazarlık yaptığına dair bilgiler aldım. Kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz. Bizim açımızdan sorun yok.”

ARA transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da listenin tepesinde Henry Onyekuru yer alıyor. 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, Monaco’da gözden çıkarılmıştı. Futbolcunun menajeri D’avila, Nijerya basınına yaptığı açıklamada, “Galatasaray ve Monaco’nun pazarlık yaptığına dair bir şeyler duydum. Biz kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz. Sonrasında bizim açımızdan bir sorun olmaz” yorumunda bulundu. D’avila, “Onyekuru için Galatasaray her zaman önemli bir seçenektir. Orada kendisini hep mutlu hissetti ve çok önemli başarılar kazandı. Ancak daha önce de söylediğim gibi bu kez transferin kiralık değil, daha uzun süreli olmasını istiyoruz. Onyekuru sadece futbol oynamak ve kendisini göstermek istiyor. Sürekli takım değiştirmek bir oyuncu için iyi değildir. Kulüpler anlaşırsa Galatasaray’la masaya otururuz” dedi.

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