Onyekuru'nun menajeri transfer müjdesini verdi

ARA transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da listenin tepesinde Henry Onyekuru yer alıyor. 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu, Monaco’da gözden çıkarılmıştı. Futbolcunun menajeri D’avila, Nijerya basınına yaptığı açıklamada, “Galatasaray ve Monaco’nun pazarlık yaptığına dair bir şeyler duydum. Biz kulüplerin anlaşmasını bekliyoruz. Sonrasında bizim açımızdan bir sorun olmaz” yorumunda bulundu. D’avila, “Onyekuru için Galatasaray her zaman önemli bir seçenektir. Orada kendisini hep mutlu hissetti ve çok önemli başarılar kazandı. Ancak daha önce de söylediğim gibi bu kez transferin kiralık değil, daha uzun süreli olmasını istiyoruz. Onyekuru sadece futbol oynamak ve kendisini göstermek istiyor. Sürekli takım değiştirmek bir oyuncu için iyi değildir. Kulüpler anlaşırsa Galatasaray’la masaya otururuz” dedi.
Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezonki adresi merak edilirken bir teklif de İspanya'dan geldi.
Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, Trabzon'a geldi.
Beşiktaş, Nijeryalı oyuncunun annesini kaybettiğini duyurdu.
NBA ekibi Boston Celtics'in efsane isimlerinden KC Jones, yaşamını yitirdi.
MKE Ankaragücü'nde deneyimli futbolcu Emre Güral'ın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Cezayirli forvet Islam Slimani, Leicester'dan ayrılarak Fransa Ligue 1'e dönmeye hazırlanıyor.