Onyekuru mesaisi

AKŞAM

GALATASARAY’IN ocak ayında yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru için Fransız kulübü istediği rakamı açıkladı. Galatasaray’ın kiralama planı sonrasında menajer D’avila, Onyekuru’yu getirmek için Monaco ile görüşmelere başladı. Galatasaray, Onyekuru’yu 1.5 yıllığına kiralamak istedi. Galatasaray’ın teklifi sonrasında Nijeryalı futbolcu için Monaco Kulübü 2.5 milyon euro talep etti. Devre arasında satışlar yapacak olan Aslan’ın bu parayı ödeyebileceği konuşuluyor.

BEDELSİZ GÖNDERMİYORLAR

Fransızlar sezon başında Everton Kulübü’nden 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Onyekuru’nun Galatasaray’a transferine olumlu yaklaşırken 2.5 milyon euroluk talebinde ısrarcı oldu. Falcao transferinin aksine Onyekuru’nun bedelsiz olarak kiralanmasına yanaşmayan Fransız ekibi ile görüşmeleri menajer D’avila sürdürüyor. Monaco’da bu sezon 4 maçta forma şansı bulabilen Henry Onyekuru, 1 asist yaptı. Nijeryalı futbolcunun Monaco Kulübü’yle 2024’e kadar sözleşmesi bulunuyor.

TAŞLAR YERİNDEN OYNAYACAK

Daha önce teknik heyete Galatasaray’a gitmek istediğini söyleyen Henry Onyekuru ise gelişmeleri yakından takip ediyor. Devre arasında Martin Linnes’in yeniden takıma dönmesine kesin gözüyle bakılırken Mariano ve Nagatomo’yla yollar ayrılacak. Ayrıca Belhanda’nın da satışı gündemde. Sarı-Kırmızılı takımda başka sürprizler de yaşanabilir. Teknik Direktör Fatih Terim, daha önce yaptığı açıklamada, ara transfer döneminde yaşanacak büyük değişim konusunda sinyalleri vermişti.