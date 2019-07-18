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Onyekuru kaçıyor

Onyekuru kaçıyor

F.Bahçe’den Eljif transferini bitiren Napoli, G.Saray’ın yeniden kiralamak istediği Onyekuru için de Everton Kulübü’ne 15 milyon euro teklif etti.

AKŞAM

CİM-BOM’UN yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru için Napoli’nin devreye girdiği belirtildi. Le Soir’de yer alan habere göre; Everton’ın henüz çalışma izni konusunu çözemediği Onyekuru’ya Napoli’den 15 milyon euroluk teklif geldi. Ayrıca Anderlecht’in de aynı miktarı önerdiği bildirildi. Everton’un, Henry Onyekuru’yu gelişime açık potansiyeli nedeniyle takımda tutmak istediği ancak çalışma izni sorununu aşamaması nedeniyle satış fi krini de düşündüğü aktarıldı. İngilizlerin satışa onay vermesi halinde Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcuyu bir yıl daha kiralama ihtimali suya düşecek.

BABEL VE EMRE ALTERNATİFİ

Her fırsatta Galatasaray’da kalmak istediğini söyleyen 22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusu kiralanamazsa, sol kanatta Babel görev yapacak. İmza aşamasına gelen Emre Mor da bu bölgedeki alternatifl erden biri olacak. Burada her şey Everton’a bağlı. İngiliz ekibi, Onyekuru’yu satmazsa, büyük ihtimalle yeniden Sarı-Kırmızılılar’a kiralanacak.

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